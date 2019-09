Almene boliger kan blive Vinges redning

Efter manglende interesse fra private investorer for at købe byggeretten på grundene i det store byprojekt Vinge i Frederikssund er flere byrådsmedlemmer nu klar til at redde projektet med en ny udbudsrunde, hvor de almene boligselskaber får mulighed for at byde ind på grundene.

Det blev resultatet af et ekstraordinært byrådsmøde onsdag aften, hvor politikerne diskuterede, hvordan de skulle komme videre med opførelsen af boliger det skandaleramte byprojekt.

- Det er bestemt ikke en mulighed, man kan afvise. Nu skal vi mødes i næste uge og se, hvad vi kan gøre, siger Frederikssunds borgmester, John Schmidt Andersen (V) til DR P4 København.

I den seneste udbudsrunde af byggeretten på grundene i Vinge havde almene boligselskaber ikke mulighed for komme med tilbud. Det bør de få, mener Tina Tving Stauning, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Frederikssund.

- Jeg synes det er rigtigt, at vi udbyder nogle arealer midt i centrum, hvor de almene boligforeninger kan bygge højt. Det har altid været planen at have en tæt bykerne med ejerboliger og almene boliger, og det er stadig meningen, at vi skal overholde helhedsplanen og lokalplanen, siger hun til DR P4 København.

Hos Konservative i Frederikssund er der dog ikke opbakning til at lade de almene boligforeninger går forrest med at opføre boliger i Vinge. Det indebærer nemlig, at kommunen skal give tilskud til boligerne, siger byrådsmedlem Niels-Martin Viuff.

- Vi skal ikke bruge flere kommunale kroner i Vinge, for de penge vil gå fra andre investeringer i kommunen. Mange områder i kommunen er i forvejen blevet udsultet de sidste par år, fordi Vinge har belastet kommunens økonomi, siger han til DR P4 København.

Hvis politikerne i Frederikssund beslutter sig for at invitere de almene boligselskaber til at byde på byggegrundene, så vil det blive modtaget med interesse. Det siger formand for de almene boligforeninger i Nordsjælland, BLs kreds 2, Anne-Marie Høberg.

- Vi går gerne ind og ser på muligheden, og vi gør det rigtig gerne sammen med nogle private investorer, siger hun til DR P4 København.

Men ligesom for de private investorer, er det afgørende for de almene boligselskaber, at der er mennesker, der vil bo i boligerne, siger hun.

- Det er selvfølgelig en forudsætning, at der er et grundlag af kunder til at bo i de boliger, så vi ikke får tomme boliger, og der skal være infrastruktur, skoler og institutioner i nærheden, siger hun til DR P4 København.

Politikerne i Frederikssund mødes 11. september for at se på mulighederne for et nyt udbud af byggeretterne i Vinge.