Alle startnumre til broløb er revet væk

Frederikssund - 02. maj 2019 kl. 15:27 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alle 7000 startnumre til Kronprinsesse Marys Bro løbet ved indvielsen af den nye betalingsbro lørdag den 28. september blev revet væk på kun lidt over 12 timer, og nu må arrangørerne, de to lokale løbeklubber Fjordløberne og Out-Run, melde alt udsolgt på både 5 og 10 kilometer distancen samt »One Mile« familieløb på 1,6 kilometer. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det, synes jeg, er dejligt og fantastisk og positivt, at så mange gerne vil være med. Det er gået betydeligt stærkere, end vi i vores vildeste fantasi havde forestillet os. Med den store interesse kunne vi have solgt dobbelt så mange startnumre, siger Torben Hansen, formand for Fjordløberne.

Nu er der ikke flere ledige startnumre, så dem, der ikke nåede at sikre sig billet, må efter alt at dømme undvære at gå eller løbe med på den nye bro. Der er i hvert fald ikke planer om at hæve deltagertallet op over de 7000, oplyser løbeklubbens formand.

- Jeg kan godt forstå, at det er ærgerligt for dem, der ikke har startnummer. Men sådan er det nogle gange, når noget går som »varmt brød«. Det handler også om, hvor meget, vi som arrangører magter, og hvilken kapacitet, der er på broen, hvor der jo også skal være andre aktiviteter ved folkefesten. For os er det vigtigt, at deltagerne får en god oplevelse, påpeger han.

Løbeklubben Langgarverne i Hillerød har købt 101 startnumre og møder således talstærk op for at få en fælles oplevelse med at løbe på den nye bro.

- Det vil vi bare gerne, fordi det er en éngangsting. Vi har én, der står for det, og som har købt startnumre til alle dem, der har tilmeldt sig, fortæller Birgitte Schack, formand for Langgarverne, som glæder sig til at trave på broen sammen med blandt andet kollegaen Birthe Hansen, der også er Langgarver.

Fjordløberne selv har kun ganske få deltagere, idet klubbens medlemmer skal være med til at afvikle broløbet som frivillige.

- Vi er arrangører, så jeg har opfordret alle 230 medlemmer til at melde sig som frivillige, og det er de heldigvis godt i gang med, siger Torben Hansen.

