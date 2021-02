Alkymist tilbyder gode oplevelser i vinterferien

Nu er udstillingen indrettet på ny i nye rum på Willumsens Museum, og direktør Lisbeth Lund ærgrer sig naturligvis over, at udstillingen ikke kan åbne igen for alle som planlagt dette forår, men hun fortæller, at de yngste kan komme indenfor.

De fire rum er et wunderkammer, et herbarium, et transformationsrum og et farvelaboratorium, hvor de besøgende har mulighed for at udforske og interagere med de udstillede genstande, som foruden at være tegninger, objekter og installationer skabt at Cecilia Westerberg også rummer samlinger af sten og krystaller, planter, udstoppede, fugle insekter, skyggespil, en farvevæg og lydhistorier. Indsamlet og ordnet og skabt, så man som besøgende bliver inviteret på en nysgerrig opdagelsesrejse.