Sådan kommer vinterhaven ved de nye seniorboliger til at se ud. Foto: Bovieran

Aldrig set i Danmark: Nyt ældrekoncept på vej i Frederikssund

Fremtidens seniorer i Frederikssund Kommune kan nu som de første i Danmark se frem til et helt nyt boligkoncept, Bovieran-huset, oplyser direktør i Bovieran Danmark A/S og projektudviklingsdirektør i Sjelsø Management, Lars Jacobsen, til Frederiksborg Amts Avis.

Det sker, efter at kommunen og Bovieran Danmark A/S har indgået en aftale om at Bovieran Danmark køber grunden, hvor den tidligere Oppe Sundby skole har ligget.

Der skal udarbejdes ny lokalplan, og planen er at opføre 55 seniorboliger efter et koncept for seniorbofælleskab, der er nyt i Danmark, men som i 10 år har været en succes på den anden side af sundet.