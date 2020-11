Alberte Winding om 'Småt brændbart' i sang og tale

Alberte Windings nye bog 'Småt brændbart', der udkom i oktober, er erindringsglimt fra den tøvende, slingrende vej fra stort barn til ung voksen. Bogen er en upoleret og stemningsmættet fortælling om som 16-årig at rejse til det sagnomspundne Martha's Vineyard i USA. Om at rejse for at komme væk, om at spille musik og om de første møder med kærligheden.

Makkerparret Alberte Winding og Andreas Fuglebæk har med de sidste mange års koncerter fundet frem til et bredt repertoire. Denne aften vil Alberte fortælle om tilblivelsen af sin nye bog, og undervejs krydres fortællingen med Albertes smukke sange. Alberte udtaler: "Vi vil allerhelst prøve at få folk til at smile, og håber at deres egne historier kan spejle sig gennem sættet. For det er sange skrevet ud fra perioder med små børn, og med store, med ny kærlighed og alt det lys, der kommer gennem sprækkerne. Men allermest prøver vi at få lyden der ud, hvor Covid-trætte hjerter trænger til det."