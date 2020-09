Alarm afblæst

En kajakroer blev lørdag bekymret for sin makker. De to var sejlet ud sammen men kommet væk fra hinanden, og da makkeren ikke dukkede op ringede kajakroeren til 112. Det skete kl. 12.44. Det viste sig dog, at makkeren var sejlet i land selv, og det blev opklaret, inden redningshelikopteren kom i luften. Derfor blev alarmen hurtigt afblæst igen.