Akutklinik i Frederikssund lukker delvist

Region Hovedstaden har meddelt, at på grund af coronasituationen vil Akutklinikken i Frederikssund midlertidigt ikke behandle patienter med akut medicinsk behov, men udelukkende behandle småskader.

Ved behov for medicinsk akut behandling henviser 1813 i stedet borgerne til Akutmodtagelsen i Hillerød.

Det oplyser Frederikssund kommune på kommunens hjemmeside

Den midlertidige reducering af medicinsk akutbehandling i Frederikssund sker for at samle ressourcer til Akutmodtagelsen i Hillerød under coronapresset på hospitalet.

Husk altid at ringe 1813, inden du møder op i Akutklinikken.