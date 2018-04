Akutafdeling skal kun have én indgang

Hidtil har det også været muligt at komme til akutklinikken via en elevator i bygning 16 (samme indgang som Falck), men denne indgang vil fremover udelukkende være for ambulancekørsler.

- For hospitalet handler det om patientsikkerhed. Med flere forskellige indgange højner vi risikoen for, at for eksempel uanmeldte patienter ikke bliver mødt og behandlet så hurtigt som nødvendigt. Ved at give én indgang giver det os mulighed for bedre at guide og hjælpe patienterne det rigtige sted hen fra starten, og det giver tryghed for både borgerne og personalet, siger Britt Holmgaard, der er ledende oversygeplejerske for Akutafdelingen på Nordsjællands Hospital, i en pressemeddelelse.