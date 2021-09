Den kommunale tilladelse til at holde åbent frem til klokken 5 om natten mangler, men lørdag åbner byens nye bar. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Afventer natbevillingen: Nu kan ny bar ikke vente længere - åbner lørdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afventer natbevillingen: Nu kan ny bar ikke vente længere - åbner lørdag

Frederikssund - 17. september 2021 kl. 18:29 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Byens nye bar åbner lørdag klokken 14. Natbevillingen mangler, så til en start vil baren have åbent til midnat.

Byens nye bar, Bar No 5 åbner lørdag klokken 14 på Stationsvej 5E i Slangerup.

Det fortæller Charlotte Jørgensen, der sammen med sin eksmand Christian har overtaget lejemålet på adressen, hvor Ottos Hjørne tidligere havde til huse.

Grundlag for bar Charlotte og hendes eksmand blev kede af det, da Ottos Hjørne måtte lukke. De har jævnligt selv haft en god aften på stedet, og de mener, at der er grundlag for at drive en bar det pågældende sted. Derfor har de nu valgt at åbne en ny bar på adressen.

Den har fået navnet Bar No 5 - efter adressen på Stationsvej 5E, og den åbner lørdag.

Lukker ved midnat Fremover vil den have åben på torsdage, fredage og lørdage.

Meningen er, at Bar No 5 i weekenderne skal have åbent frem til klokken 5 om natten.

Til en start vil Bar No 5 dog lukke ved midnat, og Charlotte Jørgensen fortæller hvorfor:

- Vi har for nylig fået alkoholbevillingen fra politiet, og derfor åbner vi nu. Men alkoholbevillingen fra politiet giver udelukkende mulighed for at holde åbnet med alkoholservering frem til midnat. Det er kommunen, der skal give os tilladelse til at holde åbent til klokken fem om morgenen.

Tilladelse fra kommune Den tilladelse har Bar No 5 ikke fået endnu.

Derfor bliver åbningstiderne til en start: Torsdage 16 til 22, fredage 16 til 24 og lørdage 14 til 24.

Indvielse senere - Vi har en klar forventning om, at vi får lov til at holde åbent til klokken 5 om morgenen. Man har tidligere måttet drive værtshus til klokken 5 på adressen, så det regner vi også med at få lov til, siger Charlotte Jørgensen, der glæder sig til at slå dørene op til Bar no 5 lørdag.

- Når vi får vores natbevilling, holder vi en officiel indvielse, lover hun.