Aften om livet i havet og klimaforandringer

Seniorkonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua kommer til Frederikssund Museum torsdag den 1. oktober for at fortælle om Livet i Havet. Her ses han i forbindelse med et forskningsprojekt sidste år om skrubber i Roskilde Fjord i samarbejde med Frederikssund Fritidsfiskerforening. Foto: Maj-Britt Holm