Beboere på kommunens omsorgscentre skal fra 1. marts betale 274 kroner for at få vasket tøj. Det er flere politikere yderst kritiske over for. Foto: Casper Suk Thorlacius

Aftale om tøjvask fik kritik i byrådssalen

Der var ikke stor begejstring at spore, da et bredt flertal i byrådet i Frederikssund onsdag tog den aftale, kommunen har indgået med virksomheden TRASBO A/S, som fra 1. marts skal vaske visiterede borgeres tøj, til efterretning Aftalen koster kommunen 1,209 millioner årligt, skriver Frederiksborg Amts Avis. Administrationens estimat for en sådan aftale lød på 1,343 millioner.

