- Hvis vi ikke kommer igennem med at få færdiggjort Frederikssundmotorvejen hurtigt, er det afgørende, at Frederikssund kompenseres på anden vis. Her er det oplagt at fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro, siger folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF). Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Afskaffelse af betaling på Marys bro er i spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afskaffelse af betaling på Marys bro er i spil

Frederikssund - 26. juni 2021 kl. 18:04 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

De politiske forhandlinger på Christiansborg om en ny infrastrukturplan 2035 er på vej ind i slutspurten, hvor spørgsmålet om brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro kan blive et af de kompromiser, der skal til for at skabe et flertal bag en aftale.

Læs også: I chok over motorvejsforhandlinger

Regeringen lægger op til, at tredje og sidste etape af Frederikssundmotorvejen fra Tværvej i Måløv til Frederikssund - 25 kilometer - først skal påbegyndes i 2026, mens Venstre og andre partier vil have projektet i gang allerede til næste år.

Sn.dk erfarer nu, at opkrævning af brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro kan komme i spil. Den forhadte brugerbetaling på den snart to år gamle bro, der forbinder det sydlige Frederikssund med det østlige Hornsherred, kan ende med helt at blive afskaffet.

Dermed vil bilister slippe for at betale 14 kroner og lastbiler 41 kroner for at benytte broen, der er Danmarks eneste betalingsbro gennem en kommune. Betalingsbroen var med i en politisk aftale fra 2012. Argumentet var dengang, at politikerne forventede, at brugerbetaling på infrastruktur ville blive mere udbredt i Danmark. Det er som bekendt ikke sket.

- Det har været hjerteblod for Dansk Folkeparti hele vejen igennem at få færdiggjort Frederikssundmotorvejen hurtigt. Og meget gerne før 2026. Hvis vi ikke kommer igennem med det, er det afgørende, at Frederikssund kompenseres på anden vis. Her er det helt oplagt at fjerne brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Den har længe været en torn i øjet på os, og kan vi ikke få motorvejen færdiggjort hurtigt, kunne det være et kompromis. Intet er afgjort endnu. Men vi kæmper hårdt, siger folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF), der er valgt i Nordsjælland.