Aflysninger: Kirker tager også corona-hensyn

»Kirken har altid haft særligt fokus på de svageste, som i den nuværende situation, er den mest udsatte befolkningsgruppe. For øjeblikket drejer det sig om at inddæmme virus, så smitten ikke spredes«. Sådan lyder det i en skrivelse fra Frederikssund Sogn. Menighedsrådet ved Islebjerg Kirke og Frederikssund Kirke har således besluttet, at med virkning fra 10. marts og foreløbig ind til 31. marts, er alle arrangementer i kirkerne og præstegården aflyst. Perioden kan forlænges efter myndighedernes anbefalinger.