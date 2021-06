Adam vender selv burgeren: Åbner Slangerups nye burgerbar

Burgerbaren Marcos Burger og Grill har netop slået dørene op på Kongensgade 33 i Slangerup. Foto. Birgitte Masson

Adam Cetiner har brugt fire måneder på at indrette Slangerups nye burgerbar

Frederikssund - 25. juni 2021 kl. 07:55 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Adam Cetiner, 31 år, er netop rykket ind i lokalerne på Kongensgade 33 i Slangerup. Her vil han fremover være ansvarlig for familieforetagendet Marcos Burger og Grill. Et burgerkoncept med blandt andet kød fra Slagter Jensen i Sorø og franske Brioche boller.

"Det er et familieforetagende. Vi har haft pizzaria i mange år, først i Espergærde og senest i Kirke Hyllinge. Men da jeg bor i Hillerød, brugte jeg for meget tid på transport, så det er solgt nu," siger Adam Cetiner og fortæller, at da han følte, Slangerup manglede en burgerbar, og afstanden passede bedre i forhold til hjemmet i Hillerød, slog han til. Og noget tyder på, at han så rigtigt:

"Folk har taget virkelig godt imod os, trods en lidt stresset opstart, hvor vi endte med at måtte bruge fire måneder på at istandsætte lokalet," siger Adam Cetiner, som selv kommer til at stå i forretningen. Han fortæller, at der også kommer siddepladser udenfor, så folk ikke behøver vente med at sætte tænderne i den varme burger til de kommer hjem.

Marcos Burger og Grill har åbent hver dag mellem klokken 11-21.