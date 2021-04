Abdullatif Naseem (venstre) og Bilal Hawila (højre) har netop åbnet restauranten Latakia på Jernbanegade i Frederikssund. Her er visionen at skabe en arbejdsplads for flygtninge og samtidig servere lækker arabisk mad for byens indbyggere. foto: Privat

Abdullatif og Bilal vil skabe arbejdspladser til flygtninge og god mad til folket

Abdullatif Naseem og Bilal Hawila åbnede i påsken restauranten Latakia i Frederikssund. Her vil de servere arabisk mad til borgerne i byen og samtidig uddanne unge flygtninge

Frederikssund - 10. april 2021

For fem år siden kom den nu 26 år gamle Abdullatif Naseem til Danmark fra Syrien. Med i bagagen havde han en uddannelse som revisor, han i følge dansk lovgivning ikke kunne bruge til noget. I Danmark mødte han nu 27-årige Bilal Hawila, indehaver af Cafe Lara, der har flere tuktuk-vogne, der kører rundt på Københavns gader og sælger kaffe og is. Her fik Abdullatif et job som barista i en af vognene. På den måde kunne han både tjene penge og lære dansk ved at snakke med de mange kunder, han dagligt serverede latte, cappucino og Americano for.

Nu fem år senere er de to unge mænd gået fra at være chef og ansat til partnere og har netop åbnet en restaurant sammen i Frederikssund. Og planen er, at de her skal skabe endnu flere positive historier, ligesom Abdullatifs.

"Vi vil rigtig gerne skabe nogle flere succeshistorier. De her unge mennesker især, de har så meget potentiale. Men det er svært at finde et job, når man ikke kan dansk. Og så ender de netop tit i et job, hvor de intet har med kunder at gøre, og så lærer de det jo aldrig. Det vil vi gerne kunne lave om på her," fortæller Bilal Hawila.

Lys og moderne restaurant Restauranten Lille Latakia har hidtil holdt til i Halsnæs Kommune, men da huslejen steg i de tidligere lokaler, valgte ejerne at dreje nøglen om og lukke. Det syntes Bilal og Abdullatif var ærgerligt, hvorfor de købte stedet, fik overdraget køkkenet derfra og besluttede at rykke til Frederikssund.

"Før hed det Lille Latakia. Nu hedder det Latakia, fordi lokalerne er en del større," fortæller Bilal Hawila og viser rundt i den halvtomme restaurant, hvor der før lå American Pizza Cafe på hjørnet af Jernbanegade og Ågade i Frederikssund.

Her bruger de to indehavere det meste af påsken på at renovere, så dørene kan slås op efter påske. De vil blandt andet skifte det meste interiør, og så skal stedet have en ordentlig klat maling, fortæller Bilal Hawila.

Vil gøre en god gerning "Vi har læst samtlige anmeldelser af det gamle sted, og taget alt til os. Hvad end der kan forbedres, vil vi forbedre, så det omfatter blandt andet at skabe et langt lysere og mere moderne look."

Visionen for restauranten er en international virksomhed, hvor medarbejdere fra hele verden med ophold i Danmark kan arbejde. For at træne dansk, kan man arbejde bag disken, og dem der endnu ikke er helt trygge ved at snakke sproget, kan arbejde med levering, fortæller Bilal Hawila.

"Så der skal være plads til alle, og til deres danskkundskaber. Her skal være plads til alle, uanset etnicitet, så får vi en ansøgning fra eksempelvis en studerende med dansk baggrund, så er vedkommende også mere end velkommen her," fortæller han og uddyber, at håbet er, at stedet kan samarbejde med kommunen og den vej kunne uddanne kokke og tjenere, der kan fortsætte deres karriere enten hos Bilal Hawila og Abdullatif Naseem eller et andet sted.

"Det handler om at gøre en god gerning og samtidig skabe et rigtig godt sted for medarbejdere og kunder."

Morgenmad og danskundervisning Planen er, at stedet skal have åbent fra tidlig morgen til sen aften. på den måde kan man både få sin morgenmad, frokost og aftensmad i restauranten. Til morgen vil der blive serveret speciele arabiske pizzaer, kaldet manakish.

Til frokost og aften vil der ligeledes blive serveret arabisk mad som falafel og hummus, foruden grillmad. Noget, der passer perfekt til stedets navn, der er opkaldt efter Syriens største havneby. En by, hvor både Abdullatif og stedets kok har rødder.

Og mens de fleste ansatte derfor har til fælles, at de kan flydende arabisk, så er det ikke et sprog, man vil høre til hverdag, understreger Bilal Hawila, der selv kom til Danmark fra Palæstina for 15 år siden.

"Det handler jo om, at mens vi kan servere god mad, så kan medarbejderne blive bedre til dansk, så de nemmere kan få en lys fremtid her i landet. Så det betyder, at arabisk er forbudt, og vi kun taler dansk med hinanden."

"Og hører man nogen snakke arabisk, så er maden på husets regning!" tilføjer han og griner.