Smilene var store, da Chelle og Andreas Simonsen og deres kompagnon Joakim Rasmussen åbnede Cafe Ærligt på havnen i Frederikssund i torsdags. Nu bliver cafeen - serveringen ved bordene i hvert fald - lukket af coronarestriktioner fra på onsdag. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: Ærgerligt med Ærligt: Ny cafe nåede at have åbent i seks dage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ærgerligt med Ærligt: Ny cafe nåede at have åbent i seks dage

Frederikssund - 07. december 2020 kl. 15:39 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Seks dage. Så længe lykkede det Cafe Ærligt at holde åbent med servering ved bordene i det hyggelige cafelokale på havnen i Frederikssund. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Cafe Ærligt åbnede i Frederikssund i torsdags, og nu skal Cafe Ærligt holde coronalukket fra på onsdag.

Indehaver Celle Simonsen er mat i stemmen, og hun fortæller, at hun ikke præcis ved, hvordan hun og manden Andreas Simonsen skal takle nedlukningen.

Parret har knoklet i et par måneder med at få det hele klart op til åbningen torsdag af Cafe Ærligt i Frederikssund. Chelle og Andreas Simonsen og deres kompagnon Joakim Rasmussen har i forvejen Cafe Ærligt i Slangerup og Birkerød.

- Vi kan formentlig holde åbent med salg af bagerbrød og take away med kager og sandwich. Måske i et begrænset tidsrum dagligt fra 9 til 16. Den mulighed vil jeg i hvert fald undersøge, siger Chelle Simonsen.

Hun fortæller, at hun har stået i cafeen hele mandagen, og at hun derfor endnu ikke har fået styr på, hvad der kan lade sige gøre, og hvad der ikke kan lade sig gøre.

Da coronaen lukkede cafeer og restauranter i marts, forsøgte Chelle og Andreas Simonsen at sælge småkager og andet som take away, og salget gik nogenlunde ok.

- Vi var bare ikke opmærksomme på, at vi dermed også mistede en mulighed for at søge støtte i den ene af hjælpepakkerne. Derfor knoklede vi, og endte med et nul i forhold til, hvis vi havde lukket helt ned. Derfor skal vi nu også se, hvad der er af hjælpepakker i denne omgang, og hvordan vi bedst kommer igennem den nye nedlukning, fortæller Chelle Simonsen.

- Vi vil gøre alt for, at coronaen ikke får bugt med vores cafe. Måske Andreas skal ud og arbejde som vinduespudser igen, som han også var det i foråret, tilføjer hun.