Æreskrænkende beskyldninger

Det er forståeligt, at byrådet ønsker arbejdsro, efter at have brugt ubegribelig mange timer på Vinge-skandalen. Men det er uacceptabelt, hvis man dække over, at kommunens borgmester har begået ulovligheder. Ole Søbæks (K) forsøg på at blokere for yderligere kritik med bemærkningen: »det får man aldrig at vide - for det bliver ikke undersøgt« - er helt utilstedeligt i et retssamfund.