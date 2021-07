Se billedserie Døgnpleje har ikke styr på medicin til ældre hjemmeboede borgere. Styrelsen for Patientsikkerhed kommer med alvorlig kritik. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Ældres helbred på spil: Døgnpleje indkasserer alvorlig kritik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ældres helbred på spil: Døgnpleje indkasserer alvorlig kritik

Frederikssund - 20. juli 2021 kl. 19:26 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Der er fejl i medicinen, der er fejl i journalerne, og de sygefaglige vurderinger er ikke i orden. Døgnpleje klarer det så dårligt, at der er væsentlig øget risiko for patientsikkerheden.

Frederikssund Kommunes døgnpleje klarer plejen af hjemmeboende ældre borgere på Hornsherred så dårligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet døgnplejen et påbud om at få rettet op på tingene.

Styrelsen vurderer, at der er »kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden«. »Med forøget risiko for patientsikkerheden«.

To distrikter Frederikssund Kommunens døgnpleje beskæftiger 368 medarbejdere - fordelt på to distrikter. Et distrikt på hver side af fjorden. Det er distriktet på Hornsherred med base på omsorgscentret De Tre Ege i Jægerspris, der er har fået det alvorlige påbud.

I 2019 fik døgnplejen med base på De Tre Ege et tilsvarende påbud, men her vurderende Styrelsen for Patientsikkerhed »kun«, at der var »større problemer af betydning for patientsikkerheden«. Det er også slemt nok.

Men nu er der altså »kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden«, og det er den højeste kategori, som Styrelsen for Patientsikkerhed anvender, når der gives påbud.

Det alvorligste påbud Allerede ved »større problemer af betydning for patientsikkerheden« får stederne et påbud, og ved »kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden« får stederne et påbud - jævnligt med et krav om at indstille aktiviteter, indtil problemerne er løst.

Døgnplejen med base på De Tre Ege er ikke blevet bedt om at indstille aktiviteterne. Men har altså fået et alvorligt påbud.

Fejl i medicin Styrelsen kritiserer blandt andet døgnplejens håndtering af medicinen til de ældre hjemmeboende borgere.

Styrelsen fandt ved sit besøg i april adskillige fejl i medicinhåndteringen. Blandt andet pilleæsker uden navn, fejl i pillerne i en æske, aktuel medicin til en borger blandet sammen med medicin, som borgeren ikke længere skulle have, - ændring i medicin uden en lægevurdering - samt medicin til borgere, hvor det var uklart, om det var borgerne selv eller døgnplejen, der doserede det.

Fejl i journaler Tilsvarende fandt Styrelsen for Patientsikkerhed fejl i journaler, ligesom styrelsen konstaterede fejl i flere sygefaglige vurderinger.

Ingen af har fejlene har direkte truet ældre borgeres liv, men fejlene er altså så alvorlige og så mange, at Styrelsen for Patientsikkerhed giver døgnplejen på Hornsherred et påbud af den alvorligste slags.

Ekstra undervisning Leder af døgnplejen i Frederikssund Kommune, Susanne Jørgensen fortæller, at døgnplejen siden april har arbejdet intensivt på at få løst problemerne.

- Vi blev gjort opmærksom på mange af kritikpunkterne, da Styrelsen for Patientsikkerhed var på besøg i april. Siden har vi iværksat ekstra undervisning af vores medarbejdere, så fejlene minimeres. Ligesom vi har indført jævnlige kontroller, hvor vores konsulenter selv kontrollerer, at der ikke er fejl i medicinhåndteringen, journaler og de sundhedsfaglige vurderinger, fortæller Susanne Jørgensen.

Hun er ked af de mange fejl, og hun tager sagen meget alvorligt.

Politisk vurdering Susanne Bettina Jørgensen (S) er næstformand i Velfærdsudvalget i Frederikssund Kommune, og hun fortæller, at sagen kommer på dagsordenen på udvalgsmødet i august.

- Her vil vi se på, hvad vi som politikere kan gøre for at hjælpe døgnplejen og rette op på tingene. Skal der mere undervisning til, skal der ske omstruktureringer i døgnplejen med flere mellemledere, eller skal vi gå til byrådet og fortælle, at døgnplejen skal tilføres ekstra resurser. Det vil vi tage stilling til på førstkomne udvalgsmøde efter sommerferien, siger Susanne Bettina Jørgensen.