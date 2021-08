Når sygeplejerskerne den 31. august udvider strejken til Frederikssund, vil det især ramme i ældre borgere. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ældre rammes af udvidet strejke Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre rammes af udvidet strejke

Frederikssund - 06. august 2021 kl. 05:26 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Når Dansk sygeplejeråd udvider strejken blandt sygeplejersker i slutningen af august, vil det gå ud over Team udskrivning i Frederikssund.

Team Udskrivning består blandt andet af tre sygeplejersker, der fra den 31. august skal tilslutte sig de omkring 6000 sygeplejersker, der allerede strejker.

Ifølge Gitte Østergaard Larsen, der er afdelingsleder på Center for Visitation og Hjælpemidler, som Team udskrivning ligger under, kommer det til at betyde længere ventetider.

- Der kommer en pukkel, hvor det særligt vil ramme de ældre. Nogle vil være længere tid om at komme hjem fra sygehuset, mens andre vil være længere tid om at blive visiteret til rehabilitering, siger hun.

Onsdag blev der afholdt møde i kommunen, mellem kommunens HR-afdeling og Center for Visitaion og Hjælpemidler.

- Vi kom ikke rigtig tættere på, hvad det konkret vil betyde, altså om vi skal indsætte nødberedskab for at dække puklen, men det er ikke et akut-område og da der endnu er noget tid til at strejken udvides, så skal vi forhandle med Dansk Sygeplejeråd, før vi kommer det hele nærmere, siger hun.

Mødet med Dansk Sygeplejeråd vil ske i løbet af uge 32.

Må ikke ramme borgerne I Velfærdsudvalget skal strejken og dens konsekvenser for borgerne diskuteres på tirsdag, derfor bliver der netop nu regnet på sagerne.

- Forvaltningen er gået i gang med at kigge på de konkrete konsekvenser, men vi skal selvfølgelig strejke os rigtig langt for at det her ikke går udover borgerne, siger Susanne Bettina Jørgensen fra Socialdemokratiet, der er næstformand i Velfærdsudvalget.

Når borgere ikke bliver udskrevet efter de er færdigbehandlede, så skal kommunen betale en takst for hver ekstra dag, der går inden udskrivningen, men det er ikke økonimien, der er problemet, siger Susanne Bettina Jørgensen.

- En ting er økonomien, men rent menneskeligt og politisk, må det her ikke gå udover at borgerne. Der er ingen, og slet ikke de ældre, der har godt af at sidde på sygehuset, når de er færdigbehandlede, siger hun.

Mere i løn Det er især utilfredshed med lønnen, der har udløst sygeplejerskernes strejke.

Konflikten startede tilbage i foråret, da medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd stemte nej til den overenskomst, deres egen forening ellers havde anbefalet dem at takke ja til.

Det udløste, med start den 19. juni, sygeplejerskenes strejke, som løbende er blevet optrappet til de cirka 6000 sygeplejersker, der nu strejker på tværs af hele landet.

Strejken har på nuværende tidspunkt ingen udløbsdato, så konskvenserne heraf forløber på ubestemt tid.