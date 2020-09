Et ældre ægtepar i Frederikssund blev tirsdag ringet op af en ukendt person, der præsenterede sig som medarbejder i parrets bank, og som ville komme forbi og udskifte deres kreditkort på grund af coronasmitte. Men de fattede mistanke, og manden kørte i banken, hvor han fik bekræftet, at banken ikke stod bag henvendelsen. Foto: Jens Wollesen

Ældre gav svindlere en lang næse

Frederikssund - 16. september 2020 kl. 11:36 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bare fordi man er ældre, er det ikke ensbetydende med, at man hopper på hvad som helst. Det har svindlere erfaret, efter de forsøgte at svindle en 91-årig kvinde i Jægerspris og et ældre ægtepar i Frederikssund tirsdag.

Klokken 13.49 anmeldte en 91-årig kvinde fra Jægerspris til politiet, at hun netop var blevet ringet op af en mand, der præsenterede sig som »Magnus« fra anmelderens bank, oplyser Nordsjællands Politi i et uddrag af døgnrapporten.

»Magnus« oplyste, at netbanken ville være lukket frem til klokken 15, og at han derfor skulle bruge kvindens bankoplysninger. Kvinden fattede dog mistanke om, at der muligvis var tale om svindel, hvorfor hun lagde på og dernæst kontaktede politiet.

Tjekkede i banken

Klokken 15.10 anmeldte et ældre ægtepar fra Frederikssund, at de nogle timer forinden havde været udsat for et forsøg på bedrageri.

En ukendt person havde ringet og præsenteret sig som en medarbejder i ægteparrets bank, og i den forbindelse havde den ukendte person sagt, at han ville komme forbi og udskifte parrets kreditkort på grund af coronasmitten.

- Parret blev mistænksomme, og den mandlige halvdel af det pågældende ægtepar kørte derfor ind til den lokale bankfilial for at høre, om det kunne have sin rigtighed, hvilket banken afkræftede. Imens manden var i banken, og konen stadig var hjemme, var en fremmed mand dukket op på parrets adresse, men konen havde afvist den fremmede ved døren, der altså måtte forlade stedet med uforrettet sag, skriver politiet i uddraget af døgnrapporten.

Den fremmede mand, der dukkede op på adressen, beskrives som:

Mand, dansk af udseende, 30-35 år, 180-185 centimeter, spinkel af bygning, hvid i huden, med brunt, kort hår. Talte dansk.