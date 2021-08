Lørdag blev der talt om fortid og fremtid ved Ældre Sagen i Frederikssunds årsmøde. Foto: John Næsby

Ældre Sagens årsmøde: Flere penge og færre restriktioner

Frederikssund - 24. august 2021 kl. 05:33 Af Nikolai Rosler Jørgensen Kontakt redaktionen

Der er ingen tvivl om, at corona har taget hårdt på de ældre og sårbare.

Derfor glæder det i den grad Ældre Sagen i Frederikssund, at der nu kan planlægges frem mod et år, hvor der ikke skal tages samme hensyn til restriktioner og sygdomsfarer.

- Vi ser frem til igen at kunne tilbyde aktiviteter, hvilket vi håber kan få rigtig godt gang i de ældre borgere, der har været særligt hårdt prøvet både fysisk og psykisk i det sidste halvandet år, fortæller formand for Ældre Sagens lokalafdeling i Frederikssund, Bente Christensen efter årsmødet, der blev afholdt lørdag.

Socialstyrelsen har haft pengepungen fremme og har tildelt lokalafdelingen i Frederikssund en sum penge, der skal hjælpe med at få gang i aktiviteterne igen.

- Det er en stor hjælp for os, at der kommer de her penge fra Socialstyrelsen, så nu bliver det godt at gå i gang med at planlægge hvad pengene skal bruges til, siger Bente Christensen.

Ved årsmødet blev der også kigget lidt bagud, for at drøfte hvilke tiltag, der fungerede godt under corona.

Et af de tiltag var øget kontakt og mulighed for at tilbyde telefonvenner til de medlemmer, der havde særligt behov for det, når nu de fysiske aktiviteter ikke var mulige i samme grad.

Et tilbud, der har været så populært både kommunalt og på landsplan, at det vil blive fastholdt, fortæller Bente Christensen.

- Der er desværre medlemmer, der stadigvæk frygter corona, ikke vil deltage i de arrangementer vi laver i frygt for smitte, eller ikke er i stand til at deltage i de fysiske arrangementer grundet sygdom, og det skal vi selvfølgelig tage hensyn til, siger hun.

Ved årsmødet, bliver der hvert år også afholdt valg i bestyrelsen.

I år blev der udskiftet på tre poster.

Her træder Mogens Hansen og Knud Thorup ind i bestyrelsen, mens Lene Terp tilslutter sig gruppen af arbejdende suppleanter.

Der var et godt fremmøde ved årsmødet, hvor omkring 40 deltog til snakken og fortiden og fremtiden.

Bente Christensen fastholder sin plads som Formand i lokalafdelingen.