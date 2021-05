Årsagen bag skurvognsbrand undersøges

Nordsjællands Politi fik fredag sen aften klokken 23.22 meddelelse om en brand på et ejendom på Skibbyvej i Skibby.

Der var gået ild i to skurvogne på ejendommen. Efter en lille times tid kunne brandvæsen melde, at branden var under kontrol og foretog i de efterfølgende timer end del efterslukningsarbejde.

Området er blevet afspærret, mens teknikkere forsøger at finde frem til brandårsagen.

Ingen personer er kommet til skade.