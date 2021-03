Årets kvindekamp kæmpes i cyberspace

Ligeløn, for få kvinder i bestyrelser, me-to, dobbeltarbejde; Ingen af de ting er forsvundet med corona, men pandemien forhindrer de lokale socialdemokrater i Frederikssund i som sædvanlig at samles på Kvindernes Kampdag 8. marts.

- Mange har den opfattelse, at der er ligestilling i Danmark. Desværre er vi ikke dér, og det bliver nemt til skyttegravskrig om skyld. Vi skal i stedet tale om, hvorfor uligestilling opstår, for de problemer kan vi i fællesskab gøre noget ved.

Det bliver Tina Tving Stauning, der kommer til at indlede aftenen med sine refleksioner omkring 8. marts. Det bliver med et lokalpolitisk sigte.

Bestyrelsesuddannelse Udover at sidde i Frederikssund Byråd har Tina Tving Stauning igennem mange år siddet i bestyrelser inden for især det tekniske område. Fornyeligt har hun afsluttet en større bestyrelsesuddannelse på handelshøjskolen CBS Executive.

Man kan deltage ved at sende en mail til Tina Tving Stauning på ttvin@frederikssund.dk . Derefter modtager man et link, som fører én ind til eventen.

Tilmelding

- Vi glæder os til at mødes med alle deltagerne virtuelt, og så må vi hver især selv sørge for kaffen eller et glas vin, siger Lene Boholm med håb om, at mange vil være med til dette års anderledes 8. marts-arrangement.