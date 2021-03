Fra torsdag den 11. marts beskæres åbningstiden i Region Hovedstadens PCR-testcenter på Lundevej 11B i Frederikssund. Foto: Maj-Britt Holm

Åbningstid beskæres i populært testcenter

Frederikssund - 09. marts 2021 kl. 13:34 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

Åbningstiden i Region Hovedstadens populære corona-testcenter på Lundevej 11B i Frederikssund beskæres fra torsdag den 11. marts.

Siden den 1. februar har der været åbent fire dage om ugen fra klokken 8-20 i testcentret, altså 48 timer per uge, hvor man kan blive testet for Covid-19 ved en såkaldt PCR-test i halsen.

Fra torsdag den 11. marts er der åbent hver dag hele ugen, men kun i 5,5 timer per dag. Det er 38,5 time om ugen, altså 9,5 time mindre på ugentlig basis.

Test i alle kommuner Akutberedskabet hos Region Hovedstaden oplyser til sn.dk, at ændringen skyldes, at der er ved at blive oprettet PCR-teststeder og kvikteststeder i alle kommuner, og at målet er at være på plads den 15. marts.

Det forventes i akutberedskabet, at det vil lettet trykket på PCR-teststedet i Frederikssund, så borgere fra andre kommuner i højere grad vil lade sig teste i deres hjemkommune. Region Hovedstadens beregninger viser, at ændringerne samlet set vil give 500 ekstra testtider om ugen i Frederikssund. Sn.dk venter pt. på at få en kommentar til ændringerne, når en af de travle regionmedarbejdere har mulighed for at tale med pressen.

Skiftende åbningstider Den nye åbningstid er følgende:

Mandag: 15.30-21.00

Tirsdage: 08.00-13.30

Onsdage: 15.30-21.00

Torsdage: 08.00-13.30

Fredage: 15.30-21.00

Lørdage: 08.00-13.30

Søndage: 15.30-21.00

Kviktest er også muligt Da testcentret åbnede den 18. januar, var det med fire åbningsdage om ugen, seks timer per gang, altså 24 timer per uge.

Det blev fordoblet fra den 1. februar for at øge kapaciteten og fleksibiliteten generelt på teststederne i Nordsjælland for at give borgere bedre mulighed for at lade sig teste før eller efter arbejde.

Man skal bestille fortsat tid til test i testcentret på Lundevej, og det kan tage op til 48 timer at få svar på prøven. Husk mundbind og sundhedskort.

Fra mandag den 8. marts har det også været muligt at lade sig kvikteste af Copenhagen Medicals personale i den gamle svømmehal på Odinsvej 3 i Frederikssund. Her tager det et kvarters tid at få svar på den nye prøve, der foretages med vatpind i stedet for de lange podepinde. Der er åbent alle ugens dage klokken 8-20.