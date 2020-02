Den 90-årige gymnastikinstruktør Jytte Møller fra Dalby Idrætsforening er et godt eksempel på, at det kan betale sig at blive ved med at træne og holde kroppen i form. Foto: Jørgen C. Jørgensen

90-årig viser vejen til en smidig krop

- Stræk så de arme op, lyder det fra gymnastikinstruktøren, der klædt i en rustfarvet heldragt guider 30 mænd og kvinder til at bevæge sig henover gulvet i den ene ende af Solbakkehallen i Dalby, mens badmintonspillere tæsker fjerbolde bag et stort gardin i den anden halvdel.

90-årige Jytte Møller sørger for, at deltagerne på hendes gymnastikhold i Dalby får rørt alle muskler og led.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her