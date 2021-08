80-årige Per Hansen har været mistænkt for at have misbrugt sin demente hustru seksuelt. Og det var ved et tilfælde, at han fandt ud af, at Frederikssund Kommune havde søgt tilladelse til at få adgang til hustruens plejebolig, med henblik på at opsætte video- og lydoptagerudstyr. Foto: Birgitte Masson

80-årig politianmeldt af kommunen: Mistænkt for at voldtage sin demente hustru

Frederikssund Kommune havde i et halvt år haft Per Hansen under mistanke for seksuelt at misbruge sin demente hustru. Det var først, da han ved et tilfælde fandt en kendelse fra Østre Landsret, at sagens alvor gik op for ham. Det skulle vise sig, at politiet forinden havde søgt tilladelse til at få adgang til hustruens plejebolig, med henblik på at opsætte video- og lydoptageudstyr

Det var en dag i marts, som til at begynde med lignede de fleste andre, når Per Hansen, 80 år, besøgte sin demente hustru på 79 år, på Omsorgscentret Pedershave i Frederikssund.

Men inden dagen var omme, var tæppet revet væk under ham. For det skulle vise sig, at omsorgscenteret havde anmeldt, at Per med stor sandsynlighed udsatte sin hustru for voldtægt eller andre seksuelle krænkelser, når han besøgte hende.

Og det kunne ikke være længere fra den måde Per, anså sig selv som ægtemand;

Når han besøgte sin hustru, tænkte han på, hvad han skulle fortælle hende denne gang, eller om han havde noget, han kunne vise hende. Det var ikke så nemt at kommunikere med hende længere. Men de små smil, de få glimt af lys i hendes blå øjne eller en lille tilfreds lyd fra hende, når hun sad der i kørestolen, kunne være nok. Det var blevet deres form for kommunikation og hygge.

Og hyggeligt var det også den dag, nærmere bestemt 3. marts 2021.

Et brev fra Østre Landsret ændrede imidlertid alt. Ikke mellem den forhenværende bygningsingeniør og hustruen, der tidligere var lærer på Frederikssund private Realskole. De kunne sammen have fejret sølvbryllup, hvis ikke det var fordi hun var blevet syg og ramt af demens. Men for Per væltede verden.

"Som ægtefælle var det mig, som tømte hendes postkasse. I brevet står der, at Østre Landsret bekræfter Byrettens afgørelse i sagen om, at politiet ikke må overvåge hendes lejlighed. Jeg forstår ingenting, så jeg kontakter politiet. Næste morgen får jeg en mail, fra en betjent som vil tale med mig. Han fortæller mig, at Frederikssund Kommune har anmeldt mig for at misbruge min kone seksuelt. 'Du er ikke sigtet', siger betjenten." Per fortæller, at han tager hjem, dybt chokeret.

"Vi har ikke haft sex sammen de sidste fire-fem år," fortæller Per.

Han granskede sin hjerne, om der havde været situationer, som kunne være blevet fejlfortolket af personalet på omsorgscentret.

"Jeg sørger jo for hende, tager hendes sokker af for at se, om fødderne trænger til at blive smurt, hvis de er tørre. Jeg klipper hendes negle, eller rekvirerer en fodterapeut. Det gjorde jeg også den sidste tid, da hun var hjemme. Jeg har også smøget hendes bukser op til knæet, i min alder så får man tørre underben, så er det praktisk og rart at få underbenene smurt. I bedste hensigt skaffede jeg på et tidspunkt en ny morgenkåbe til min hustru, ud fra den betragtning at hun kunne være lidt fiksere. Senere har jeg fået at vide, at jeg ifølge personalet skulle have ringet til dem og bedt dem om at give hende den på, til jeg skulle komme. Det eneste jeg har sagt i den retning var, hvorfor de ikke brugte den?" Per tilføjer;

"Jeg siger altid, at de pårørende er dementes livsnerve. Min hustru og jeg har det godt, så det er fuldstændig forfejlet og ondskabsfuldt at komme med sådan en anklage. Det har hele tiden været min hensigt, at støtte og hjælpe hende i størst muligt omfang, så vi på trods af situationen kan få et meningsfuldt fællesskab. Jeg synes, at det er lykkedes. Og jeg betragter mig selv som en god, kærlig og omsorgsfuld ægtemand. Jeg har skabt et fællesskab med min hustru, som jeg er stolt af."

Fornemmede 'noget var i gære' Et halvt år tidligere var Per blevet indkaldt til et møde på omsorgscentret.

"Mødet blev holdt på Pedershave i efteråret 2020. Her var jeg blevet indkaldt til en generel snak omkring, hvordan min hustru havde det. Jeg fik at vide, at demenskonsulenten også ville komme. Det undrede mig," fortæller Per, som fornemmede at 'noget var i gære', som han formulerer det.

"Jeg ringede derfor til en bisidder fra Ældresagen og spurgte, om hun ville tage med. Vi fandt en dato, hvor alle kunne. Til mødet blev ordet sex bragt på bane. Demenskonsulenten lagde for med en episode, hvor jeg var kommet ind i frokoststuen, hvor min hustru sad. Jeg ville kysse hende, men hun drejede hovedet væk. Det lagde de noget i. Jeg ved ikke, om de regnede det for et overgreb, eller om de tænkte, at noget var gået forud, siden hun drejede hovedet væk. I virkeligheden havde de nok allerede der besluttet, at der foregik noget," efterrationaliserer Per. Han fortæller, at demenskonsulenten havde sagt til ham, at hustruen rent mentalt er som et tre-års barn. 'Et tre-års barn har man jo ikke sex med,' skulle hun ifølge Per have sagt. Hun havde ifølge Per tilføjet: 'Du er jo stadig rimelig frisk, så du kan nok finde en anden.'

Rigtigheden af Pers oplysninger fra denne samtale med omsorgscentret i efteråret 2020 er bekræftet af Ældresagens bisidder, der var med til mødet.

Standser efterforskningen Vi spoler tiden frem til marts 2021. Altså dét tidspunkt, hvor Per nu har set brevet fra Østre Landsret og ikke ved sine levende råd. En bekendt råder ham til at søge aktindsigt i alle de forhold, der relaterer til politianmeldelsen fra Frederikssund Kommune. Det gør han således den 5. marts. Den 18. marts rykker Per kommunen for et svar, med henvisning til reglerne for aktindsigt som hedder, at man skal have svar indenfor syv dage. Han modtager en mail fra Frederikssund Kommune den 23. marts, hvori der blandt andet står, at Per ikke har ret til aktindsigt, da en sådan ikke omfatter sager inden for strafferetsplejen, samt at alt materiale der er relevant for anmeldelsen er overdraget til politiets efterforskning.

Per ved altså stadig ikke, hvad han helt konkret er anmeldt for, og hvem der har anmeldt ham. Han klager til kommunen over afgørelsen.

Den 7. april modtager Per et brev fra Nordsjællands Politi, hvor der står følgende;

'Vi har i dag besluttet at standse efterforskningen i den sag, hvor De har været mistænkt for at have haft seksuel samkvem med Deres demente hustru uden hendes samtykke. Jvf straffeloven paragraf 216 stk. 1 hvor det fremgår, at det er strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker heri. Begrundelsen for min afgørelse er, at der ikke er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart.'

Den 27. april modtager Per endelig svar fra Frederikssund Kommune vedrørende sin klage over afslaget på afgørelsen om aktindsigt. Men heller ikke denne gang kan han få aktindsigt i alle forhold med forbindelse til kommunens politianmeldelse. Her henvises til politiet som rette myndighed til at behandle en anmodning om aktindsigt, kommunen beklager at have fejlinformeret Per tidligere.

Per kontakter Ældresagens jurist Susanne B. Holm. Hun går ind i sagen, og retter henvendelse til Frederikssund Kommune med anmodning om at få svar på en række spørgsmål. Blandt andet skriver hun følgende:

"Det er ganske voldsomme beskyldninger, som Per har været udsat for, og det er naturligvis af den allerstørste vigtighed for ham at få at vide, hvad der er foregået bag hans ryg i denne alvorlige sag, herunder hvilke oplysninger I har registreret om ham. Vi er klar over, at han kan søge aktindsigt hos politiet, men det fritager jer ikke fra, at behandle Pers ansøgning om indsigt i sagen," skriver Susanne B. Holm og henviser til Persondatareglerne, Offentlighedsloven og Forvaltningsloven.

Voldtægt og seksuelle krænkelser

Fire måneder efter at have begæret aktindsigt i sagen har Per stadig ikke fået en fyldestgørende forklaring fra Frederikssund Kommune. I mellemtiden har han fået mulighed for at se sagens akter hos politiet, hvor han kun fik lov til at læse og notere i begrænset tid.

Men sagens alvorlige anklager imod ham var han ikke længere det mindste i tvivl om;

Sort på hvidt kunne han læse, at områdelederen havde anmeldt, at Per med stor sandsynlighed havde udsat hustruen for voldtægt eller andre seksuelle krænkelser, når han besøgte hende. Han har også kunnet læse, at han skulle have erkendt at have haft seksuelt samvær med hende. Det er ikke korrekt, siger han og mener i stedet, at alt er baseret på antagelser, gisninger og fejlfortolkning.

Og her hopper kæden af for Per;

"Ved du hvad, jeg er bekymret for min hustru 24 timer i døgnet. Det forhold, jeg har til min kone, kan de ikke kigge ind i. Hvis der skal være foregået noget, i de i alt seks timer om ugen, jeg er der, så ville jeg ikke have haft den kontakt til hende, som jeg har. Hun smiler og viser, at hun er glad for at se mig, den belønning fik jeg ikke, hvis jeg gjorde noget forkert. Det siges, at demente ikke kan sige fra, jo, du kan tro de kan sige fra," siger Per med skarp stemme, men fortsætter i et roligere toneleje;

"Sagen er afsluttet, og jeg er ikke dømt for noget. Alligevel bliver jeg behandlet som en forbryder i en straffesag. Det er helt uanstændigt, at man anklager folk i en sag som bliver underkendt, og alligevel vil man ikke fortælle, hvad der er foregået. Ikke engang en undskyldning får jeg. Jeg har været slæbt igennem noget, som er så uretfærdigt, og jeg har brugt utrolig mange kræfter på sagen i de her måneder."

Ja, ikke nok med det, Per har også brugt meget tid på at søge indsigt i, hvad han er blevet beskyldt for, og hvad der ligger til grund for de beskyldninger. Han har også haft brug for hjælp til at tyde brevene, hjælp til at skrive til politiet og til Frederikssund Kommune.

"Jeg har sovet dårligt og tænkt på det dag og nat. Det har fyldt alt. Beskyldninger medfører nag og dårlige følelser. Men bevidstheden om at anklagen er usand, overvinder det pres som naget giver. Og visheden om, at jeg har retten på min side gør, at jeg føler mig renset af mistanke. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hvis ikke jeg havde fundet brevet fra Østre Landsret, så havde jeg aldrig fået nys om sagen. Så var det hele foregået bag ryggen på mig."

Får dumpekarakter Den kvinde, som Per har elsket i over fyrre år, været gift med i ca. 25 år og som han gennem livet har delt alt med, kan han ikke længere læne sig op ad, når det hele bliver for tungt. I stedet har han måtte ty til sin datter.

"Min datter er måske hende der kommer tættest på. Hun siger ikke så meget til sagen, men synes det er forfærdeligt. Men hun ser det, som det er, en misforståelse," fortæller Per om datteren, som bor i Frankrig.

"Den sag burde jo ikke være kommet videre, end at man havde snakket om det. Lagt kortene på bordet og redeligt fortalt mig, hvad de mistænkte mig for. Mødet i efteråret blev holdt et par dage efter de havde anmeldt mig, og det var politiet, der havde opfordret dem til at holde mødet med mig. At de kunne tro, jeg havde haft samleje med min demente hustru, det er fuldstændigt utænkeligt. Min hustru sidder i kørestol, hun kan ikke gå, alt foregår med kran, hun kan dårligt tale," gentager Per.

Han holder en pause og siger så:

"Jeg synes selv, at jeg er i særklasse som ægtemand, men deroppe får jeg dumpekarakter."

Lokalavisen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Frederikssund Kommune.

Ældresagen anker kommunes afgørelse:

Ældre Sagens jurist Susanne B. Holm har modtaget Frederikssunds Kommunes genvurdering af afslag på aktindsigt. Hun klager på vegne af Per Hansen over undtagelserne fra aktindsigt, og skriver blandt andet flg. til kommunen: 'Det er vores opfattelse, at begrundelserne for at undtage oplysninger er for upræcise, og at der ikke er foretaget konkrete interesseafvejninger i sagsbehandlingen i alle tilfælde.

På denne baggrund anker vi hermed kommunens afgørelse fra den 2. juli."

'Helt grotesk': Formand for Ældrerådet i Frederikssund Kommune, Lissi Gyldendahl:

"Den her sag lyder helt grotesk. Det kan ikke passe, at kommunen kan anmelde borgere, uden at gøre dem bekendt med anmeldelsen og indholdet heraf. Den mest oplagte procedure ville have været at tale med manden, og at fremlægge deres beviser og lægge alle kortene på bordet. Det værste er, at man ikke får mulighed for at forklare sig. Så det er helt ude i hampen, at man anklager folk uden nogle konkrete beviser, men kun baserer det på en mistanke," siger Lissi Gyldendahl. Hun henviser til Alzheimerforeningen, hvor man understreger vigtigheden af, at man som pårørende skal sørge for, at folk har et godt og kærligt liv.

"Noget helt andet er, kan personalet eller kommunen bestemme om et ægtepar i plejebolig må have sex ? Og hvis de kan dette, må man så heller ikke kysse sin ægtefælle?," spørger Lissi Gyldendahl.

Alzheimerforeningen: 'Det må personalet ikke blande sig i'

Direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen:

"Generelt skal man huske på, at mennesker der bor på plejehjem, de bor i privat lejebolig. De må have relationer og kontakter til dem, de måtte have lyst til herunder ægtefælle og pårørende. Det må personalet ikke blande sig i. Man betaler husleje og har nøjagtigt de samme rettigheder som alle andre. Af samme årsag har man i Folketinget vedtaget, at man ikke må lave besøgsrestriktioner på landets plejecentre. Der er dog enkelte tilfælde, hvor personalet godt må bede pårørende om lige at gå udenfor, for eksempel hvis en borger skal have skiftet ble. Der er en grund til, at Folketinget har været specifikke, når det drejer sig om mennesker med demens. For mennesker med demens har de samme rettigheder som alle andre. Grundloven gælder altså også for mennesker med demens.

Mennesker med demens kan også have behov for seksuel kontakt, det kan have forskellige former, ligesom de også kan forelske sig. Det kan være vanskeligt for personalet at forstå, at mennesker med demens også har det behov. Der skal der være en større forståelse for, at det er mennesker i privat bolig, og herunder om de vil have et sexliv." "Det er voldsomme beskyldninger, og et vanskeligt felt, men tilgangen er ikke at anmelde det til politiet, det er ikke særligt hensigtsmæssigt, med mindre der er tale om voldsom mishandling. Det virker, som om man ikke har gjort forarbejdet ordentligt," siger Nis Peter Nissen og fortsætter: "På den anden side, kan man på grund af demenssygdommen risikere, at komme i situationer som er negative for dem. Mennesker med en demenssygdom har nedsat egenomsorg, og er ikke altid i stand til at forstå, hvilken situation de er i. Fordi de kan have svært ved at give udtryk for smerte, eller hvorvidt de ønsker en form for kontakt, så kan de komme i en situation, hvor de kan blive udnyttet af andre mennesker, herunder seksuelt. Det er et område som kan være vanskeligt. Derfor rådgiver vi om, hvordan man arbejder med mennesker med demens og deres seksualitet. Når vi snakker om seksualitet, er det svært at snakke åbent om, særligt når vi har at gøre med en sygdom, hvor man har svært ved at kommunikere. Det kræver stor faglighed og stor viden om, hvad det er. Vi arbejder på, at man får en højere faglighed i spørgsmålet om, hvordan man hjælper mennesker i sådanne situationer. Det gælder også i kommunen, hvor man bør have en faglighed, så man ved hvordan man omgås det. Når sådan en konflikt opstår, skal man se på, hvad man kan gøre for at nedtrappe konflikten, og så gribe efter den rådgivning der er på det her felt. Vi har konsulenter med en særlig viden om det her område," siger Nis Peter Nissen.