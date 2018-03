Se billedserie Svend Pedersen fra Slangerup fylder 80 år den 30. marts, men han holder sig stadig godt i gang med fodbold og fuldtidsarbejde. Foto: Allan Nørregaard

80 år, fuldtid og fodbold: Svend vil ikke på pension

Frederikssund - 24. marts 2018 kl. 05:19 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Svend Pedersen fra Slangerup fylder 80 år den 30. marts, og trods sin høje alder består hverdagen stadig af fuldtidsjob og en masse motion, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Klokken ni starter arbejdsdagen i hans ostebutik på Østerbro, og klokken 17.30 går turen hjem til konen i Slangerup igen, hvorefter han som regel løber, cykler eller spiller fodbold. Sådan ser hverdagen ud for Svend Pedersen, der om en uge runder 80 år, men den dag giver den kommende fødselar ikke meget for.

- Det er sgu ikke noget, jeg tænker på. Det er jo bare et tal. Så længe jeg er sund og rask, det er det vigtigste, siger Svend Pedersen, der faktisk ikke er meget for at tale om sig selv.

Den kommende fødselar er fra Fyn og uddannet mejerist, men har boet i Slangerup de sidste 50 år, hvor han bor med sin kone Lise Pedersen gennem 20 år. Han har tidligere haft pølsevogn på Kirketorvet, men overtog Ostelageret i København for 20 år siden.

Og at være så aktiv som 80-årig er ret simpelt for Svend Pedersen. Han holder sig i gang, fordi han kan. At gå på pension har han aldrig overvejet.

- At blive pensionist tiltaler mig slet ikke. Jeg dur ikke til det og ville kede mig helt vildt. Jeg bliver nødt til at have noget at stå op til, fortæller han.

Hans 80 års fødselsdag har han ikke behov for at fejre, men konen har alligevel fået trumfet igennem, at der på dagen den 30. marts holdes åbent hus for familie og venner på hjemmeadressen i Slangerup.

Læs hele historien i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 24. marts.