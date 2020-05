Nordsjællands Politi har sigtet en 77-årig bilist for spritkørsel på villavejen Stagetornsvej i Frederikssund. Foto: Thomas Olsen

Artiklen: 77-årig anholdt for spritkørsel på villavej

En ældre bilist blev torsdag aften standset på en villavej i det sydlige Frederikssund af en politipatrulje, der sigtede ham for spirituskørsel, oplyser Nordsjællands Politi.

Det skete klokken 20.45 på Stagetornsvej, og da han pustede i politiets alkometer, viste det sig, at han formentlig havde kørt bil med en promille over det tilladte. Han blev derfor anholdt og sigtet i sagen, skriver politiet i et udtræk af døgnrapporten.