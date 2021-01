En 73-årig mand fra Skibby undrede sig over, hvad to unge mænd skulle med en bunke tasker mandag aften. Så han alarmerede politiet, der anholdt to gerningsmænd til flere indbrud. Foto: Kim Rasmussen

73-årig mand er hverdagens helt: Afslørede indbrudstyve

Der er mange indbrudstyve, der aldrig bliver stillet til regnskab for deres ugerninger i andre menneskers hjem. Men det kommer formentlig ikke til at gælde to yngre mænd, der mandag blev afsløret i Skibby på baggrund af en årvågen 73-årig mand, man snildt kan kalde for en af hverdagens helte.