600S og Arriva er Årets S-buslinje

Prisen gives ifølge Movia til den operatør blandt i alt otte S-buslinjer, som passagererne er mest tilfredse med, og i år er det altså buslinje 600S, der kører mellem Hillerød Station og Hundige Station via Ølstykke og Roskilde stationer. Vinderen af prisen modtager 50.000 kroner.

På operatørkonferencen blev Ørslev Turisttrafik i øvrigt kåret som Årets Operatør 2018, der indbragte firmaet 100.000 kroner samt et maleri af Per Hillo, og for andet år i træk gik prisen som Årets Københavnerlinje til busoperatøren Anchersen ApS, Avedøre Holme, for kørslen på linje 4A, og med prisen følger 50.000 kroner. Begge priser gives også på baggrund af kundernes tilfredshed.