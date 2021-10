Kommunen genåbner seks plejehjemsboliger på omsorgscenteret, hvor Pia Enemark er leder. Foto: Henrik Helmer Petersen

Send til din ven. X Artiklen: 59 venter på plejehjemsplads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

59 venter på plejehjemsplads

Frederikssund - 11. oktober 2021 kl. 09:28 Kontakt redaktionen

Frederikssund: Frederikssund besluttede sidste år at lukke 12 plejehjemsboliger på Omsorgscenteret Pedershave.

Nu genåbner kommunen de seks af boligerne igen. Det sker, fordi ventelisten til en plejehjemsplads på Pedershave er steget, og generelt er ventelisten til en plejehjemsplads i Frederikssund Kommune steget det seneste år.

For et år siden ventede 48 borgere på en plejehjemsplads i Frederikssund. For et halvt år siden ventede "kun" 34 borgere på en plejehjemsplads i kommunen.

Nu venter hele 59 på en plejehjemsplads.

Det viser en opgørelse fra kommunen.

Det er på den baggrund, at det nu er politisk besluttet at genåbne 6 af de 12 plejehjemspladser, som byrådet ved sidste års budgetforhandlinger besluttede at lukke på Pedershave.

Genåbner seks De seks af boligerne blev lukket på demensafdelingen E, og de seks af boligerne blev lukket på den almindelige afdeling B. Det er de seks boliger på afdeling B, som kommunen nu genåbner.

Det gør kommunen, fordi det var en del af aftalen sidste år; at steg ventelisten til Pedershave, ville man genåbne boligerne.

Og ventelisten til Pedershave er steget hen over i år. Fra 5 borgere ved årets begyndelse til 13 borgere nu.

Ventelisten er altså mere end fordoblet.

Når kommunen ikke genåbner de seks lukkede boliger på afdeling E på Pedershave, er det fordi, at vurderingen er, at det er godt for trivslen blandt de demensramte beboere, at antallet af beboere på afdelingen ikke er for stort.

Ventetidsgaranti Frederikssund Kommune har en ventetidsgaranti på plejehjemsbolig på to måneder.

Fra den dag, man er blevet visiteret til en plejehjemsplads, må der altså gå to måneder, til man kan flytte ind.

Den garanti overholder kommune fint. Der går i gennemsnit 46 dage. Altså cirka halvanden måned.

Skyggeside af ventetid Men garantien gælder udelukkende de borgere, der er ligeglade med hvilket plejehjem, de får plads på.

Det er der ikke mange borgere, der er.

På den nuværende venteliste venter 59 borgere på en plejehjemsplads i kommunen, og kun de seks af dem, er klar til at tage den først ledige bolig - uanset plejehjem.

Det er altså kun de seks, der kan regne med at få plads inden for ventetidsgarantien på to måneder.

De øvrige 53 borgere har ladet sig skrive op til et specifikt plejehjem. De 13 til Pedershave og de øvrige til andre plejehjem.

Så er ventetiden en anden.

Venter man på plejehjemsplads på Pedershave, må man forvente at skulle vente i 98 dage. Altså mere end tre måneder. Og mere end en måned længere end den generelle ventetidsgaranti.

Værst ser det ud, hvis man venter på plejehjemsplads på De Tre Ege. Så er den gennemsnitlige ventetid 108 dage. Altså tæt på fire måneder.

Kortest ventetid er der til en plads på Nordhøj. Her er ventetiden "kun" 74 dage.

Tolleruphøj har en ventetid på 81 dage. Solgården en ventetid på 102 dage.

Udenbys fra På ventelisten med de 59 borgere, der venter på plejehjemsplads i Frederikssund Kommune, er de 19 borgere fra andre kommuner.

Det viser opgørelsen fra kommunen også.

Og af de 13, der specifikt søger om plads på Pedershave, er de fem fra andre kommuner.

Beregninger fra administrationen viser i den forbindelse, at skal kommunen komme i mål med den ønskede besparelse på området på godt en halv million i kroner i 2021, skal tre af de seks genåbnede plejehjemsboliger på Pedershave bebos af borgere fra andre kommuner. Idet der er en betaling fra andre kommuner for det.

Mangler ansatte Ifølge administrationen er der også en rekrutteringmæssig udfordring. Som det er nu, mangler der tre dagvagter og seks aftenvagter på Pedershave.

Genåbningen af de seks boliger er også afhængig af, at de stillinger besættes, er meldingen fra den kommunale forvaltning.

hep