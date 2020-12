59-årig mand fik sin bil beslaglagt

Klokken 12.05 blev en 59-årig mandlig bilist fra Værløse standset og kontrolleret på Byvej.

Ved kontrollen viste det sig, at manden ikke havde et kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.

Da det samtidig var tredje gang, at manden blev truffet bag et rat uden førerret inden for de seneste tre år, blev bilen beslaglagt med henblik på konfiskation. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.