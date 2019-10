58-årig bliver ny kommunaldirektør

- Jeg glæder mig til at give mit bidrag til den fortsat positive udvikling af Frederikssund Kommune. Frederikssund er en ambitiøs kommune, der er bevidst om dens mange udviklingsmuligheder og er villig til at investere for at realisere visionerne. De skønne naturforhold er et stort aktiv, samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne har høj prioritet, og der er mange aktive borgere i fritids- og kulturlivet. Det er et unikt afsæt, og jeg ser frem til at få mulighed for at bidrage til videreudviklingen af dette med respekt for de resultater, der er skabt gennem årene, siger Torben Kjærgaard i pressemeddelelsen.