En 54-årig mandlig bilist blev mandag standset på Dråbyvej i Jægerspris af politiet, der konstaterede, at han sad bag rattet, selv om han er frakendt retten til at køre bil.

54-årig kørte bil uden at have ret til det

Det er langt fra kun unge mænd, der sætter sig bag rattet for at køre bil, selv om de er blevet frakendt retten til det.

Her viste det sig, at han var frakendt førerretten, og han blev derfor sigtet for at køre bil i frakendelsestiden, oplyser Nordsjællands Politi i et udtræk af døgnrapporten.