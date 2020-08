52-årig mand skabte uro i Aldi

En patrulje kom til stedet og konstaterede, at den 52-årige mand var opfarende og beruset. Han blev anholdt og sigtet for overtrædelse af Ordensbekendtgørelsen og taget med til detentionen på politistationen. Efter nogle timers ophold blev han løsladt igen, skriver politiet i et udtræk af sin døgnrapport.