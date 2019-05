Der er allerede tilmeldt 5.000 deltagere i Kronprinsesse Marys Bro løbet, der afholdes ved indvielsen af broen den 28. september i år. Foto: Allan Nørregaard

5.000 har allerede tilmeldt sig broløb

Frederikssund - 01. maj 2019 kl. 17:54 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er en overvældende interesse for at løbe og gå med, når Kronprinsesse Marys Bro indvies lørdag den 28. september med et løb, som byder på distancer på fem og 10 kilometer samt »One Mile« familieløb.

Det står klart, efter at tilmeldingen åbnede onsdag klokken 12, og der på bare fem timer blev tilmeldt knap 5.000 deltagere til løbet, hvor der er sat en grænse på 7.000.

- Det er da fantastisk, at der er så stor interesse for at være med. Det er meget overvældende, og jeg havde ikke regnet med, at det gik så stærkt. Men det er også unikt for vores område, at der indvies et stykke infrastruktur af den kaliber, siger Torben Hansen, formand for Fjordløberne, der sammen med en anden Frederikssund-løbeklub Outrun står for Kronprinsesse Marys Bro løbet.

»Én bro. Et løb. Én chance. Få en royal oplevelse og en unik mulighed for at løbe over Kronprinsesse Marys Bro«, lyder opfordringen på sportstiming.dk's hjemmeside, og det er netop dét, der er trækplastret, fortæller Bodil Grum-Schwensen, som er formand for Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris og har tilmeldt sig til at løbe fem kilometer på broen den 28. september.

- Det er noget, der kun sker én gang, og det er den eneste mulighed for at komme ud på broen uden bil. Vi har skrevet ud til alle vores medlemmer for at gøre dem opmærksomme på, at der var åben for tilmelding onsdag klokken 12, og jeg har også skrevet ud til min store familie for at få børn og voksne til at melde sig til, beretter Bodil Grum-Schwensen, der glæder sig til selv at løbe på broen, idet hun er vant til rollen som arrangør, senest da Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris arrangerede Grevinde Danner løb i april for 25. år i træk, iøvrigt med et rekordstort deltagertal på omkring 1200 deltagere, og hun ikke kom udenfor målområdet.

Bodil Grum-Schwensen hæfter sig ved, at broindvielsen især er planlagt til at foregå på Frederikssund-siden, men hun håber, at aktiviteterne også bliver trukket over på Hornsherred-siden.

- Det er jo især os fra Skibby- og Jægersprisområdet, der kommer til at benytte broen, når vi skal på rådhuset, på stationen eller noget andet, så det er vigtigt med opbakning, siger hun.

Broløbet er ikke eneste aktivitet ved indvielsen, hvor der også vil være udstilling, veteranbiler og blive sunget en ny brosang.