50-årig mand sigtet for spritkørsel

Mandag aften ved 18.30-tiden stoppede politiet en 50-årig, mandlig bilist på J. F. Willumsensvej i Frederikssund, og han blev bedt om at blæse i et alkometer. Prøven viste, at alkometeret slog ud over det tilladte, og derfor blev manden, der er fra Frederikssund, sigtet for spirituskørsel og taget med til udtagning af blodprøve.

Prøven skal fastslå den eventuelle promille.

fdue