50 år i de hurtige bilers tjeneste

Frederikssund - 10. september 2021

Bilmand fejrer 50 år med Jaguar. Det begyndte i roemarkerne, og i skolen gik det tungt. Så opdagede Johan Bendixen de hurtige biler.

Johan Bendixen har fra barnsben elsket biler, og de skal være hurtige og brøle som en jaguar. Da det i 1971 på en auktion lykkedes ham at erhverve en gunmetalic Jaguar MKII 3,8 liter årgang 1965 for 12.500 kroner, fandt han meningen med livet.

Tre uger senere solgte han bilen videre for 29.000 kroner, og fortjenesten på godt 16.000 kroner var så stor, at han i mange år ikke turde fortælle nogen om den.

Fantastisk fortjeneste

- Jeg havde hørt, at en bilsælger fik omkring 800 i avance for at sælge en Folkevogn. Selv havde jeg en månedsløn på 4000 kroner. En fortjeneste på godt 16.000 kroner på at sælge en Jaguar var så voldsom, at jeg ikke kunne sige det til nogen, smiler Johan Bendixen.

Han rykkede kort tid efter en annonce i avisen, hvor han skrev »Jaguar købes omgående - kontakt og privat.«

Sådan begyndte Johan Bendixens virke som forhandler af nyere brugte biler af det eksklusive mærke Jaguar.

Fik næringsbrev

Han fik sit næringsbrev i en alder af 30. I dag er Johan Bendixen 80 år, og hans eksklusive bilforretning Jaguar House på Store Rørbækvej i Store Rørbæk på landet udenfor Frederikssund kan fejre 50 års jubilæum.

I forretningen står dyre luksusbiler af både mærket Jaguar og andre eksklusive mærker. Blandt andet Bentley, som også er blevet et forretningsområde for Jaguar House. Inden for de seneste fire år har bilforretningen i Store Rørbæk solgt 40 nyere Bentleys til en gennemsnitspris på 2,8 millioner kroner.

250 hestekræfter

Selv kører Johan Bendixen i en Jaguar XK 150S 3,4 liter fra 1958. Den har 250 hestekræfter og en topfart på 215 kilometer i timen.

- Den bil elsker jeg. Den er gudesmuk, og dens lyd er ubeskrivelig, siger Johan Bendixen og supplerer:

- Jeg er meget tilfreds. Jeg er bare en bondeknold fra landet, smiler han og sender tankerne tilbage til roemarkerne på Falster.

Begyndte i roerne

Det var her, at han voksede op. Han havde svært ved at koncentrere sig i skolen, og når godsejersønnerne fra de nærliggende godser fræsede ud af landevejene i deres røde MGA'er sendte han dem lange misundelige blikke.

- Jeg kunne være endt som landbrugsmedarbejder, men som mange andre unge på den tid, rejste jeg til København for at søge lykken. Det har jeg ikke fortrudt.

Blev sælger

Johan begyndte som chaufførmedhjælper, og han havde en tid arbejde på General Motors bilsamlefabrik i Aldersrogade. Men han opdagede også, at hans sælgerevner i kombination med hans talegaver rakte længere end de flestes.

Johan Bendixen begyndte som sælger af støvsugere, og det var dengang, man måtte gå fra dør til dør og sælge sine varer.

Inden for et år blev han kåret som firmaets topsælger. En tid solgte han fejemaskiner.

Fandt sit virke

Drømmen var et blive bilsælger, og han fik lovning på et job, som han alligevel ikke fik. Firmaet mente, at Johan Bendixen var for aggressiv i sin tilgang til kunderne.

Så var det, at han købte og med stor fortjeneste solgte den første Jaguar, og Johan Bendixen havde fundet sit ståsted i livet som forhandler af bruge biler af det eksklusive mærke.

Gode år med kriser

Det er gået godt i alle 50 år. Næsten.

Johan Bendixen nævner Oliekrisen i 1973.

- Den kom to efter, at jeg var begyndt som forhandler af biler, som altid har været kendt for at være nogle benzinslugere. Oliekrisen gav et dyk i forretningens første år.

Siden kom kartoffelkuren, pinsepakken og finanskrisen. Hver krise har ramt salget af dyre biler.

Er pirat

Johan Bendixen har aldrig været autoriseret forhandler af Jaguar. Han har solgt nyere brugte biler af det engelske mærke. Han har undervejs parallelimporteret fabriksnye biler af mærket Jaguar. Den slags er ikke altid populært hos landets officielle importør og de autoriserede forhandlere.

Han kalder sig selv for »pirat«.

Vandt i Højesteret

I slutningen af 1980'erne opdagede han, at den mangeårige importør af Jaguar ikke længere brugte navnet Jaguar House på sin forretning i København.

- Så tog jeg det. Det er et fantastisk navn, siger og fortæller, hvordan han endte i retten med den danske magtfulde importør og Jaguar Cars Limited i England.

- Det var Davids kamp mod Goliat. Men først slog Sø- og Handelsretten fast, at jeg godt måtte bruge navnet. Så endte sagen i Højesteret, og her blev det i 1990 stadfæstet, at Jaguar House er mit navn, fortæller Johan Bendixen glad.

Firma på landet

Han forklarer, hvorfor hans virke er centreret på landet i Store Rørbæk.

- Det var her, at husene var til at betale, da jeg i sin tid i købte hus på Store Rørbækvej.

På lørdag den 11. september holder han fest i sin parklignende have. Venner og bilelskere fra nær og fjern kommer på besøg, og Johan Bendixen glæder sig.

Fest i parken

- Her kommer omkring 60 eksklusive biler af Jaguar og andre mærker. Gode mennesker og fantastiske biler. En ideel måde at fejre mine 80 år og firmaets 50 år på.