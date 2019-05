Det kommer til at koste 46 kroner at besøge den nye svømmehal, når den står færdig i Frederikssund Idrætsby i 2020, mod i dag 34 kroner i kommunens to nuværende svømmehaller. Visualisering: GPP Arkitekter

46 kroner i entré i ny svømmehal

Taksterne blev besluttet ved Fritids- og Kulturudvalgets udvalgsmøde torsdag, og formand for udvalget, Jesper Wittenburg fra Socialdemokratiet kan fortælle, at man er endt med en kompromisløsning, der hedder, at priserne kommer til at blive henholdsvis 46 kroner per voksen og 23 kroner per barn.

