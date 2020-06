En 41-årig mand er anholdt for grov vold og vidnetrusler mod en 19-årig mand på Fabriksvangen i Slangerup. Foto: Kenn Thomsen

41-årig med sikkerhedssko sparkede 19-årig

Han er sigtet for grov vold og vidnetrusler på Fabriksvangen i Slangerup lørdag, hvor en 19-årig mand blev sparket tre-fire gange på kroppen med sikkerhedssko og slået 10-20 gange i ansigtet, oplyser Nordsjællands Politi.

Der blev slået alarm til politiet klokken 12.35 om den grove vold, der skete ved en ridebane, fortæller vagtchef Flemming Hansen, Nordsjællands Politi, som ikke kan oplyse, hvad der er gået forud for det grove overfald og ikke kan bekræfte forlydender om, at det er sket i forbindelse med et trafikuheld.