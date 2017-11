Højagergaards 10 væksthus-medarbejdere har blandt andet til opgave at pusle og pleje hver af de 4000 julestjerner, der har vokset i drivhusene siden i sommer og nu er klar til at blive solgt. Foto: Allan Nørregaard

4000 juleblomster i kærlige hænder

- Vi er optaget af, at kunderne siger: »Wauw, sådan én må jeg bare eje«, så vi kan sælge det. Men det skal også være sådan, at medarbejderne føler, at de kan magte opgaven. Der sidder måske nogle, der kun kan bruge den ene arm, og så kan det være, at de kan bruge vores kartemaskine, så de kan deltage alligevel i arbejdet, fortæller Iben Hanneborg, socialpædagog i værkstedet for kreativ produktion.