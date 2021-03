Se billedserie Lisbeth Rasmussen har modtaget Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års ansættelse som lærer på Ådalens Skole Foto: Maria Trampedach Trentemøller

Send til din ven. X Artiklen: 40 år som lærer: Lisbeth modtog Dronningens medalje Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 år som lærer: Lisbeth modtog Dronningens medalje

Lisbeth Rasmussen har modtaget Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års ansættelse som lærer på Ådalens Skole

Frederikssund - 25. marts 2021 kl. 13:40 Kontakt redaktionen

Tirsdag den 23. marts var en festlig og rørende dag på Ådalens Skole. For på trods af måneders hel og delvis nedlukning og restriktioner var det muligt, at overraske og fejre en af skolens afholdte medarbejdere, Lisbeth Rasmussen. Ved en festlig markering fik hun overrakt Dronningens Fortjenstmedalje for 40 års ansættelse som lærer på Ådalens Skole, tidligere Oppe Sundby Skole. Det skriver Frederikssund Kommune i en pressemeddelelse.

Skoleleder Morten Flotin Jensen og pædagogisk leder Hanne Rask Pedersen var trukket i de festlige klæder, og Lisbeth Rasmussens 4. klasse udgjorde flagalleen, som hun blev mødt af, da hun uforberedt ankom til skolen.

Audiens er ikke muligt I efteråret 2020 krydsede Lisbeth Rasmussen de 40 års ansættelse, som blev markeret ved en sammenkomst med kollegaerne, men Fortjenstmedaljen nåede ikke i hus, før skolen igen blev lukket ned, og lærere og elever blev hjemsendt. Med de yngste klasser vel tilbage i skolen var det derfor nu tid til at overrække medaljen.

Under normale omstændigheder har man som medaljemodtager mulighed for at takke Dronningen ved en audiens. Det er i sagens natur ikke muligt i øjeblikket, men det forhindrede ikke skolens ledelse i at sætte de bedst mulige sejl til dagens begivenhed. Så iført festlig udklædning blev der holdt taler og overrakt både medalje og blomster.

I indstillingen til fortjenstmedaljen har skoleleder Morten Flotin Jensen bl.a. skrevet, at Lisbeth igennem sit virke har søgt at dygtiggøre sig til glæde for både børn, men også kollegaer. Lisbeth har således altid tilstræbt at tilegne sig den nyeste viden og har særligt i de senere år af hendes arbejdsliv dygtiggjort sig inden for begynderlæsning.

Lisbeth fremstår som børnenes advokat, i forhold til at understøtte at de tilegner sig de fornødne både faglige og sociale kundskaber og færdigheder gennem at et højt ambitionsniveau på egne og børnenes vegne.

Lisbeths virke har således altid været, og er fortsat præget af at ville gøre sig umage og at gøre sit bedste. Det betyder, at Lisbeth i sit samarbejde på forbilledlig vis er inddragende og undersøgende i forhold til at løfte sine opgaver på bedst tænkelig måde.

Pressemeddelelse