Se billedserie Svanholmere og gæster hygger sig under skyggefulde træer ved receptionen torsdag for storkollektivets 40 års jubilæum. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: 40 år for storkollektivt liv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

40 år for storkollektivt liv

Frederikssund - 31. maj 2018 kl. 19:38 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var fyldt godt op på bænkene, da Storkollektivet Svanholm torsdag eftermiddag inviterede til reception i anledning af 40 års jubilæet for svanholmernes overtagelse af godset, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Såvel beboere som samarbejdspartnere og venner af kollektivet var mødt op for at fejre mærkedagen med mad, drikke og musik under skyggefulde træer foran fælleskøkkenet.

To beboere, Poul Henrik Hedeboe og Elsebeth Lægaard, der begge har været med hele vejen, holdt jubilæumstale, hvor de skiftedes til at causere over storkollektivets begyndelse fra den første annonce i Information over lokalbefolkningens skepsis og det lange seje træk med at realisere drømmene om et liv på landet tæt på København med fællesøkonomi, kønnenes ligestilling og konsensusbeslutninger som bærende drivkraft.

I dagens anledning blev historikeren Hans Ethelbergs jubilæumsskrift »Da Svanholmkollektivet blev født« med beretningen om de første år præsenteret, idet den tidligere svanholmer fortsætter skriverierne, der skal munde ud i en bog.

Festlighederne fortsætter torsdag aften som et privat arrangement for de cirka 80 voksne og over 50 børn, der bor på stedet.