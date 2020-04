Se billedserie Frederik Wahlstrøm fra 3c (t.v.) og Kasper Worm Hansen fra 3b var begge glade for at vende tilbage til det fysiske handelsgymnasium på U/NORD i Frederikssund tirsdag i denne uge. Foto: U/NORD

3.g-ere tilbage i handelsgymnasiet: Speeddating med to meters afstand

Frederikssund - 22. april 2020 kl. 11:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De tre 3. års HHX klasser på U/NORD Frederikssund vendte tirsdag i denne uge tibage til en ny hverdag, oplyser U/NORD i en pressemeddelelse.

- Alle elever blev budt velkommen tilbage på skolens parkeringsplads af kontaktlærerne og rektor, som klassevis gav information om de gældende retningslinjer for undervisningen på skolen. Derefter blev der afholdt speeddating med to meters afstand, så klassekammeraterne havde mulighed for at snakke sammen på kryds og tværs. Gensynsglæden var stor, og eleverne havde glædet sig til at se hinanden og lærerne igen, lyder det fra U/NORD.

Da undervisningen begyndte i henholdsvis historie, dansk og virksomhedsøkonomi var hver klasse bænket med to meters mellemrum mellem eleverne, og alle havde ifølge U/NORD taget for sig af håndspritten ved indgangen til klasselokalerne.

- Det er dejligt at kunne grine sammen og se hinandens ansigtsudtryk. Det er lidt underligt, at der ikke må være fysisk kontakt, og at vi ikke kan spille kort, som vi plejer, men det er bedre end at sidde på hver vores værelser, udtaler Frederik Wahlstrøm fra 3c i pressemeddelelsen.

Kasper Worm Hansen fra 3b var især glad for, at undervisningen kunne finde sted på skolen, da kommunikationen mellem lærerne og kammeraterne er hurtigere og meget nemmere end på en chatfunktion på den virtuelle platform.

Begge drenge er enige om, at den fysiske undervisning er bedst, da lærerne har en bedre føling med, om eleverne er med, hvor langt eleverne er hver især og hurtigt kan hjælpe med spørgsmål, skriver U/NORD.

- Det har været dejligt at kunne starte op med elever igen. En skole er ikke en skole uden sine elever, det er dem som giver huset lyd og sjæl. Den er nu kommet tilbage og vi håber, at vi kan få lov til at se endnu flere elever i den kommende tid, udtaler rektor på HHX på U/NORD Frederikssund Heidi Post Dam.