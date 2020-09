38 cyklede med på tur

Men i år gjorde corona det ikke muligt at tage til Bornholm og cykle, og flere af de andre store arrangementer og stævner for foreningen er desuden aflyst.

Derfor besluttede foreningen at arrangere deres egen cykeltur. En cykeltur, hvor man kunne sætte fokus på alle de gode ting ved at motionere sammen, naturligvis med god afstand hele vejen rundt. En tur, hvor det primære formål var at nyde naturen og hinandens gode selskab, og hvor der ingen præmier var for at komme først, oplyser Jonas Seidler Hviid, idrætskonsulent og teamleder indenfor specialidræt i Frederikssund Kommunes Center for Kultur og Fritid.