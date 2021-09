Se billedserie Sådan kommer det til at se ud med to stykker tre-et-halv-etagers huse ud mod Bløden. Med p-pladser i husenes stueetage. Illustration: TNT Arkitekter

34 boliger i hjertet af byen

Frederikssund - 07. september 2021 kl. 05:38 Af Henrik Helmer Petersen

Charmerende gågadebygning bevares. Bagved bygges fire huse med i alt 34 boliger.

Planen om at nedrive den gule, tidligere Postgården og nabohuset på Jernbanegade 8 og 10 i Frederikssund er droppet.

Til gengæld skal der bygges tættere og flere lejligheder end først planlagt bagved Postgården. Fire såkaldte punkthuse skal rumme i alt 34 boliger - heraf ni ungdomsboliger. P-pladser indrettes i stueetagen.

Sådan lyder de planer, som ejendomsudviklingsselskabet GAPJ Group ApS har forelagt kommunen.

Lokalplan Her skal politikere på tirsdagens møde i Plan- og Miljøudvalget kigge på, om de vil iværksætte en lokalplan, der gør byggeriet muligt.

Det er der umiddelbart lagt op til, at de vil - dog påpeger den kommunale forvaltning, at byggeriet er planlagt tæt, og at det er værd at vurdere, om der er for lidt lys og rum mellem husene.

Fire ejere GAPJ Group er ejet af Ali Aslam, Javed Aslam, Mohammad Ghanzanfar Aslam og Perviz Aslam.

De har i nogle år haft byggeplaner på arealet, og i 2018 sendte de en ansøgning til kommunen, hvor de ønskede at bygge boliger på området samtidig med, at de rev Postgården ned. Her var det planen at bygge et nyt to-etager højt byggeri med boliger ud til Jernbanegade.

Har ligget stille Det var kommunen som sådan velvillige over for, men projektet har ligget stille siden. Nu er byggeplanerne kommet i gang igen.

I de nye planer bevares bygningerne på Jernbanegade 8 og 10.

I gården bagved skal bygningerne rives ned, og i stedet skal der opføres fire punkthuse med i alt 34 boliger fordelt på et-, to- og tre-rumsboliger. Ni af boligerne i det indre gårdrum er tænkt som ungdomsboliger på bare 29 kvadratmeter.

Tre en halv etage Husene bliver tre en halv etage høje, og to af af de fire huse kommer til at ligge ud til fortovet ved Bløden. I de to huse skal der være p-pladser i stueetagen.

De fire huse vil blive bundet sammen af en fælles trappe, og der skal føres en sti fra Jernbanegade forbi husene til Bløden.