34-årig får flere års fængsel for voldtægt

Frederikssund - 26. maj 2018 kl. 12:14 Af Tanja Straagaard Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 34-årig mand blev fredag idømt 2,5 års fængsel ved Retten i Hillerød for at have fuldbyrdet voldtaget sin tidligere samlever på 40 år, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Episoden skete den 9. april på manden og kvindes tidligere fællesadresse i Skibby-området, hvor et større jalousidrama fandt sted mellem de to personer, som tidligere har været kærester.

Her opsøgte den 34-årige sin tidligere kæreste for at konfrontere hende, da han havde fundet ud af, at hun havde haft kontakt til sin ekskæreste. Det førte til et stort skænderi, hvor manden slog den 40-årige kvinde og havde sex med hende mod hendes vilje.

- Han dukker lige pludselig op hjemme hos mig og vil tale om ham (ekskæresten red.). Da jeg nævner, at jeg har set ham for tre uger siden, så slår han mig. Han giver mig flere lussinger og slæber mig i mit hår ind i sengen, selvom jeg siger »stop« og »lad være«. Han spytter mig i ansigtet, og så flår han bukserne af mig og trænger ind i mig. Jeg har ikke selv spredt mine ben, forklarede den 40-årige kvinde med gråd i stemmen fredag.

Den 34-årige mand har hele tiden nægtet sig skyldig i voldtægt, men erkender at have givet lussinger.

- Jeg var frustreret og ked af, at hun kunne finde på at have kontakt med ham (ekskæresten red.). Jeg giver hende et par lussinger, fordi jeg bliver tirret. Jeg bliver tændt af det på en eller anden mærkelig måde og tager hende med ind i soveværelset. Hun siger ikke fra og siger kun stop til lussingerne, men ikke til sex. Jeg har ikke tvunget mig til noget som helst, forklarede han i retten.

Men efter et fem timer langt retsmøde blev den juridiske dommer og de to domsmænd enige om, at manden er skyldig.

