Se billedserie Vikingeskibet Sif Ege blev pinselørdag søsat i Frederikssund Havn til en ny sæson, hvor skibet har 30 års jubilæum. Foto: Lone Wibroe

30-årigt vikingeskib er tilbage i fjorden

Frederikssund - 02. juni 2020

Med omkring en måneds forsinkelse som følge af coronareglerne blev vikingeskibet Sif Ege søsat pinselørdag i Frederikssund Havn til en ny sæson, hvor skibslauget kan fejre 30 års jubilæum for deres rekonstruktion af et handelsskib fra vikingetiden, Skuldelev 3 skibet fra cirka år 1040. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Faktisk er det tirsdag den 2. juni præcis 30 år siden, at det 14 meter lange og 3,3 meter brede klinkbyggede egetræsskib blev søsat på vikingemanér på Frederikssund Havn og nærmest båret i vandet. 5-6000 mennesker fulgte dengang med fra kajerne, Søværnets Tambourkorps spillede, og træskibe fra flere steder i landet var kommet sejlende for at bidrage til festlighederne.

En egentlig fejring af 30 års jubilæet bliver der ikke noget af på grund af corona, og selv den traditionsrige grillfest for laugets medlemmer i forbindelse med søsætningen måtte de aflyse.

En vognmand med mobilkran har gennem årene stået for sidst i april eller begyndelsen af maj at søsætte af 2,5 tons tunge Sif Ege, der som noget nyt i år har overvintret i Frederikssund Kommunes lade på Toftevej i Vinge, idet kommunen har solgt det hidtidige sted, en gammel maskinhal, sammen med resten af Fioma til boligbyggeri.

- Den nye vognmand havde ikke prøvet før at løfte et vikingeskib. Men det klarede han fantastisk godt, fortæller Hans Peter Jelshøj Nielsen, som var med til at bygge Sif Ege i årene 1981-1990 og har sejlet med siden.

Søsætningen skete ved den nye mole på Frederikssund Havn, og 10-15 mand fra lauget var mødt op, cirka halvdelen på Toftevej, og den anden halvdel på havnen, hvor de blandt andet fyldte foreløbig omkring tre tons af de cirka 3,5 tons marksten, der som ballast skal være med til at balancere skibet, ligesom masten blev sat på plads.

Til skibslaugets store glæde og tilfredshed tog Sif Ege ikke så meget vand ind, som de havde frygte. Den forsinkede søsætning, som skyldes, at forsamlingsforbuddet på grund af coronareglerne gør det svært at samle mandskab nok til opgaverne, har betydet, at træet er blevet mere tørt end sædvanligt.

- Vi har heldigvis fået behandlet skibet godt i vinter med trætjære, forklarer Hans Peter Jelshøj Nielsen, som oplyser, at Sif Ege smøres med en blanding af hjemmebrændt trætjære, linolie og vegetabilsk terpentin.

Pinselørdag blev søsætningen overværet af et filmhold fra Det Grønne Museum - det tidligere jagt og skovbrugsmuseum - som er ved at lave film om skovbrug og brugere af skoven og derfor følger vikingeskibslaugets arbejde med at fremstille for eksempel trætjære i skoven og lindebast som tovværk.

Nu skal skibet sunde sig en uges tid eller 14 dage, før resten af udstyret så som redningsflåder og tovværk læsses ombord, og besætningen så kan sejle ud og få nye oplevelser på vandet. Normalt plejer skibslauget at deltage i en maritime arrangementer rundt om i landet, men der bliver ikke nogen i år på grund af coronavirussen.

Lauget tilstræber at sejle hver torsdag fra klokken 18 fra den nye mole på Frederikssund Havn. Har man lyst til at prøve en tur, bør man skrive til skibslauget i forvejen på info@sifege.dk, da sejladser kan være aflyst på grund af vejret, eller der er fyldt op i skibet, som har et begrænset passagertal.

Det koster 650 kroner om året at være medlem af Sif Eges laug, og 400 kroner for pensionister.