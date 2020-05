Retten i Hillerød har torsdag varetægtsfængslet en 30-årig mand for en grov voldtægt af en kvinde i Slangerup. Foto: Hans Jørgen Johansen

30-årig mand fængslet for grov voldtægt

En 30-årig mand er blevet varetægtsfængslet, sigtet for voldtægt af særlig farlig karakter mod en kvinde i Slangerup tidligere på ugen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det skete ved et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød torsdag, oplyser anklager Caroline Sophia Tarrow fra Anklagemyndigheden ved Nordsjællands Politi.

Der er navneforbud i sagen, og da dommeren valgte at lukke dørene ved retsmødet, er det yderst sparsomme oplysninger, der må videregives i sagen, fortæller Caroline Sophia Tarrow, som derfor ikke kan svare på, om kvinden og manden kender hinanden.

Den 30-årige er sigtet for voldtægt efter straffelovens paragraf 216 stykke 3, der omhandler voldtægt af særligt farlig karakter eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder, hvilket kan udvide straframmen fra otte til 12 års fængsel.

- Han blev fængslet i 13 dage, fortæller anklageren, som iøvrigt henviser til, at antallet af dage er fastsat med hensyntagen til Kristi himmelfart for at undgå en eventuel fristforlængelse på en helligdag.