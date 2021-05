28 år og selvstændig: For ung til et liv på kontanthjælp

Rikke Nielsen var i fuld sving med sin uddannelse til revisor og drømte om en dag at være statsautoriseret. Men en skæbnesvanger dag i 2019 blev den drøm med ét knust i tusinde stykker, da den nu 28-årige kvinde var ude for et alvorligt færdselsuheld, hvor hun pådrog sig et piskesmæld og en slap skulder - noget, der har efterladt hende fem procent invalid og med al sandsynlighed ude af stand til at kunne varetage et fuldtidsjob frem til den dag, hun kan gå på folkepension. Og udsigterne til et liv på kontanthjælp eller førtidspension huede ikke den unge kvinde, der i stedet besluttede sig for at starte som selvstændig.